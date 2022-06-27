Власти Японии предупредили в понедельник о возможной нехватке электроэнергии в Токио из-за аномальной жары, сообщает Associated Press.

«На нас обрушилась аномальная жара… Пожалуйста, экономьте как можно больше электроэнергии», — приводит агентство слова главы отдела по проблемам энергоснабжения в Министерстве экономики и промышленности Японии Канамэ Огавы.

Чиновник отметил, что потребление энергии в понедельник оказалось выше, чем ожидалось, и призвал людей правильно пользоваться кондиционерами, а также принимать все необходимые меры предосторожности во избежание тепловых ударов.