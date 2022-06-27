Премьер-министр Армении Никол Пашинян прокомментировал слова главы МИД РФ Сергея Лаврова о том, что МГ ОБСЕ прекратила свою деятельность.

«В ходе официального визита в РФ от 19 апреля 2022 я подписал совместное заявление с президентом РФ, в котором прописано, что «мы должны сотрудничать вокруг урегулирования карабахского конфликта, использовать потенциал Минской группы ОБСЕ в соответствии с его международным мандатом», — сказал он. При этом Пашинян добавил: «Это противоречие должно быть прояснено».