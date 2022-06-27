Ответ России на ограничение транзита товаров в Калининградскую область со стороны Литвы «способен перекрыть кислород прибалтийским соседям, которые предприняли вражеские действия», заявил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев в интервью изданию «Аргументы и Факты».

«На этих шагах [исполнении санкций], кстати, ЕС даже не настаивал, понимая возможные проблемы. Но Литва подобострастно расшаркалась перед американскими благодетелями, в очередной раз проявив свои дебильные русофобские установки», — утверждает Медведев.

Он назвал действия литовской стороны «частью той самой «войны по доверенности», которую Запад «развязал» против России». «Естественно, РФ примет ответные меры, и они будут очень жесткими», — предупредил замглавы Совбеза.

В первую очередь от этого пострадают обычные литовцы, «уровень жизни которых по европейским меркам — просто нищенский», отметил он. Граждане пытаются «как-то выжить в этом театре абсурда», в то время как литовские политики «выслуживаются». При этом обеим сторонам это удается все хуже и хуже, добавил Медведев.