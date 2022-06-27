США повышают пошлины на импорт ряда товаров из России, объявил президент страны Джо Байден. Его заявление о мерах, которые должны усложнить продажу соответствующей продукции, опубликованы на сайте Белого дома.

В документе указывается, что ранее Вашингтон запретил поставки таких товаров, как нефть, нефтпродукты, а также закупки рыбы, морепродуктов, алкогольных напитков. Теперь же в США заключили, что целесообразно повысить ставки пошлин на некоторые другие товары, импорт которых под эмбарго не попал. Речь идет об уровне пошлин в 35 процентов, решение в документе названо соответствующим внешнеполитическим интересам Вашингтона.