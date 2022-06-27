Украина перечислила условия, на которых артисты из РФ могут быть включены в «белый список», дающий право остаться в украинском эфире, пишет РИА «Новости» со ссылкой на распространенное в украинских изданиях сообщение министерства культуры и информационной политики Украины.

Введенный Радой запрет на российскую музыку не будет распространяться на артистов из России, заполнивших заявление установленной формы и декларацию в поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины в международно признанных границах, содержащую призыв к РФ немедленно прекратить агрессию против Украины и обязательство воздерживаться от любых действий или шагов, которые могли бы свидетельствовать о поддержке агрессии против Украины.

Также известно, что такие артисты не должны входить в список лиц, создающих угрозу национальной безопасности Украины.