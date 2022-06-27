Cитуация на войне в Украине меняется, поскольку Россия продвигается на востоке, сообщает телеканал CNN.

По данным телеканала, силы РФ ликвидировали большую часть украинских оборонительных сооружений в Луганской области, укрепили контроль над полосой территории на юге, улучшили логистику и командную структуру, а также снизили эффективность украинских ударных беспилотников.

В течение последней ВСУ окончательно сдали Северодонецк и потеряли территории к югу от Лисичанска.

«В Лисичанске и многих городах, разбросанных по извилистым линиям фронта, которые проходят через пять областей, украинцы вполне могут столкнуться с повторением того, что произошло в Северодонецке, где они были вынуждены отступить под бомбардировками. Просто не осталось ничего, что можно было бы защитить», — прогнозирует CNN.

Кроме того, сообщается, что россияне извлекли уроки из ошибок, допущенных во время первоначального и неудавшегося наступления на Киев. ПВО, в основном С-300, были развернуты для обеспечения обширного, а не локального прикрытия, что делает украинские ударные беспилотники менее эффективными.