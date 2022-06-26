Перспектива вступления Украины в НАТО не рассматривается и никогда не обсуждалась, заявил глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес в интервью газете El País.

«Это никогда не обсуждалось за столом, и сейчас этого нет», — сказал министр.