Перспектива вступления Украины в НАТО не рассматривается и никогда не обсуждалась, заявил глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес в интервью газете El País.
«Это никогда не обсуждалось за столом, и сейчас этого нет», — сказал министр.
Перспектива вступления Украины в НАТО не рассматривается и никогда не обсуждалась, заявил глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес в интервью газете El País.
«Это никогда не обсуждалось за столом, и сейчас этого нет», — сказал министр.
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