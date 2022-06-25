Президент России Владимир Путин заявил, что пока нет необходимости давать зеркальный ответ на тренировочные полеты самолетов НАТО с ядерными зарядами, которые они совершают над Беларусью.

Об этом Путин сказал в субботу 25 июня во время встречи с президентом Беларуси Александром Лукашенко в Санкт-Петербурге.

Лукашенко заявил, что «изоляция» Литвой Калининградской области — фактически объявление войны. В связи с чем попросил Путина помочь с «зеркальным ответом на полеты авиации НАТО с ядерным оружием у границ Беларуси». Лукашенко сказал, что Минск должен быть готов ко всему, даже «к применению серьезного оружия», чтобы защитить «наше отечество от Бреста до Владивостока».



При этом Путин пообещал, что РФ в ближайшие месяцы передаст Беларуси ракетные комплексы «Искандер-М».

Кроме того, Путин предложил Лукашенко дооборудовать на российских авиазаводах самолеты Су-25, находящиеся на вооружении Беларуси, и начать подготовку летного состава к их эксплуатации.