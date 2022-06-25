С начала июня высшее командование России отстранило нескольких генералов от ключевых оперативных должностей в войне в Украине. Об этом отмечено в сообщении Министерства обороны Великобритании в Twitter.

По данным британской разведки в число отстраненных генералов входят командующий Воздушно-десантными войсками (ВДВ) генерал-полковник Андрей Сердюков и командующий Южной группой войск (ЮГВ) генерал армии Александр Дворников, который также какое-то время исполнял обязанности главного оперативного командующего.

«Командование ЮГВ, вероятно, перейдет к генерал-полковнику Сергею Суровикину, поскольку ЮГВ продолжает играть центральную роль в наступлении России на Донбассе», — сообщили в британской разведке, отметив, что на протяжении более тридцати лет карьера Суровикина сопровождалась обвинениями в коррупции и жестокости.