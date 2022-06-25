По меньшей мере 19 человек получили ранения во время стрельбы в ночь на в субботу, 25 июня, в гей-баре London Pub в центре столицы Норвегии.

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Несколько выстрелов прозвучало в ночном клубе London pub в центре норвежской столицы Осло, сообщает Интерфакс со ссылкой на Aftenposten.

По данным полиции, погибли два человека, более десяти были ранены. Трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии, 12 человек получили легкие ранения.

Корреспондент NTB уточняет, что стрельба произошла в ночном клубе в районе Ворот Розенкранца — улице с большим количеством баров и ночных клубов в центре Осло.

По словам корреспондента NRK, который стал свидетелем происшествия, в клуб вошел мужчина, достал ружье из сумки и открыл стрельбу.

Полиция отмечает, что вскоре рядом с местом происшествия по подозрению в стрельбе был задержан человек. Он взят под стражу. В целом полиция охарактеризовала произошедшее как «запутанная ситуация».