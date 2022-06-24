«Мы поддерживали Азербайджан и будем продолжать это делать». С данным заявлением выступил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

«Мы повсюду, в Сирии, Ираке и Ливии, чтобы защищать наши интересы и безопасность. Но прежде всего мы за мир и спокойствие», — отметил министр (цитата по Report).

Политика «подождать и посмотреть» больше не существует. Нет застенчивой Турции. Мы должны быть сильными во всех областях. Мы должны быть сильными, чтобы устранить угрозу для нашей страны и установить мир. «Наша оборонная промышленность, наша героическая армия и изобретательность нашего народа являются самыми большими столпами нашей дипломатии», — добавил Чавушоглу.