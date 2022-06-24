Россия не планирует присоединяться к Договору о запрещении ядерного оружия, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

Она отметила, что в Москве считают разработку документа преждевременной и контрпродуктивной.

«Соглашение никак не способствует снижению нарастающих ядерных рисков и ни на шаг не приближает человечество к заявленной в нем цели. Заложенный в ДЗЯО подход ведет лишь к нарастанию противоречий между ядерными и неядерными государствами», — говорится в заявлении дипломата.

Кроме того, по словам Захаровой, в договоре не учитывается военно-политическая и военно-стратегическая обстановка.

Она подчеркнула, что Россия, как и прочие страны, обладающие военно-ядерным потенциалом, не принимала участия в конференции государств-участников ДЗЯО и не планирует этого делать.

«Соответственно, Россия не полагает себя связанной решениями, которые были приняты на первой конференции… Россия не намерена присоединяться к данному соглашению и имеет в виду следовать пониманию, что Договор не устанавливает какие-либо универсальные стандарты — ни сейчас, ни на перспективу», — заключила Захарова.