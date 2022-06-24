Россия никогда никому не угрожала ядерным оружием, подход Москвы в вопросе гипотетического применения ядерного оружия основывается исключительно на логике сдерживания, говорится в комментарий официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

«Не могут не вызывать недоумения прозвучавшие накануне конференции государств-участников (ДЗЯО) в контексте украинского конфликта заявления относительно «взаимных угроз применения ядерного оружия», а также отдельные высказывания с трибуны конференции о якобы предпринятом Россией «ядерном шантаже». Вновь подчеркиваем: со стороны России никаких «ядерных угроз» никогда не звучало и не звучит», — говорится в комментарии.

По словам Захаровой, «российские подходы основаны исключительно на логике сдерживания, в том числе в нынешних условиях, когда спровоцировавшие обострение украинского кризиса и развязавшие гибридную кампанию против России страны НАТО, которые провозгласили себя «ядерным альянсом», опасно балансируют на грани прямого вооруженного конфликта».

«Нравится это кому-то или нет, но пока существует ядерное оружие, логика сдерживания остается действенным способом предупреждения ядерного столкновения и масштабных войн. Искажение в пропагандистских целях сути российской политики в данной сфере, базирующейся на постулате о недопустимости ядерной войны, абсолютно неприемлемо», — добавила она.