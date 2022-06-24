ВВС установила имена уже 4010 россиян, погибших на войне в Украине.

Список потерь не полный, но собранная информация позволяет анализировать, что происходит с российской армией во время войны.

Стремительно растет число погибших добровольцев, отмечает издание. По-прежнему более 17% погибших — это офицеры (в том числе по меньшей мере четыре генерала и 21 полковник).

За четыре месяца войны Россия потеряла по меньшей мере 42 военных летчика. 20% установленных погибших служили в ВДВ, 19% — в мотострелковых войсках.

Далеко не о всех погибших сообщают местные власти, уточняет ВВС,