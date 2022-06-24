Служба госбезопасности Азербайджана и Государственная пограничная служба провели совместную спецоперацию и задержали лиц, организовавших нелегальный переход иностранных граждан из Ирана в Азербайджан.

Как сообщили в отделе по связям с общественностью СГБ, установлено, что граждане Азербайджана 31-летний Расиф Агаев и 52-летний Анвар Исаев вошли в преступный сговор с гражданами Ирана, и за денежное вознаграждение помогли иностранцам, личность которых не указывается, тайно перебраться, в обход контрольно-пропускных пунктов на охраняемой госгранице, на территорию Азербайджана. Известно, что Р.Агаев, использовав прибор ночного видения и другие технические средства, незаконно пересек границу через село Арвана Ярдымлинского района и таким образом проник на территорию Ирана. Там он встретился с иностранцами и тем же самым путем переправил их в Азербайджан. Сначала Агаев привел нелегалов в дом сообщника — А.Исаева, расположенный в селе Арвана, а уже оттуда привез их в свою квартиру в Баку.

Сообщается, что задержаны не только Агаев и Исаев, но и иностранцы, которым эти двое помогли незаконно пересечь государственную границу.

В рамках уголовного дела, возбужденного в СГБ по статье 318.2 (незаконное пересечение государственной границы Азербайджанской Республики группой лиц по предварительному сговору) УК АР, Р.Агаев и А.Исаев привлечены к ответственности.

Следствие по уголовному делу продолжается, устанавливаются также цели, которые преследовали нелегалы на территории Азербайджана.

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