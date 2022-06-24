Снежная лавина сошла во время работ по укреплению туристической трассы на горе Белуха в районе озера Кокколь в Восточно-Казахстанской области, в результате погибли два альпиниста. О трагедии сообщает пресс-служба Департамента по ЧС.

ЧП случилось примерно в 10.00. Его жертвами стали двое мужчин 1992 и 1988 года рождения. Кроме того, пострадал гражданин РФ 1990 года рождения. Еще один 32-летний альпинист выжил.

В труднодоступную местность отправился вертолет МИ-8 «Казавиаспас». Он завис в воздухе на высоте метра, спасатели десантировались с него и подняли на борт вертолета тела погибших, не пострадавшего альпиниста и мужчину с травмами. Последнему врачи Центра медицины катастроф оказали первую помощь.

Спасательная операция на высоте около 3 тыс м заняла несколько рейсов.