Азербайджан – важный партнер и союзник России на Южном Кавказе и в Каспийском регионе. Отношения между нашими странами поступательно развиваются в духе традиций дружбы и добрососедства. Повседневная совместная работа выстраивается на основе принципов равноправия, взаимоуважения и учета интересов друг друга.

Об этом говорится в заявлении МИД России.

В настоящее время между двумя странами заключено более 150 международно-правовых актов.

Знаковым событием в отношениях двух стран стало подписание 22 февраля с.г. в Москве на высшем уровне Декларации о союзническом взаимодействии между Российской Федерацией и Азербайджанской Республикой. Данный документ предусматривает укрепление внешнеполитической координации и военно-политического сотрудничества, объединение усилий в противодействии международному терроризму, наращивание экономического взаимодействия и расширение диалога в гуманитарной сфере. Весьма символично, что российско-азербайджанские отношения вышли на качественно новый уровень в год 30-летия (4 апреля) установления дипломатических отношений.

Торгово-экономические связи между Россией и Азербайджаном укрепляются. По итогам 2021 года товарооборот составил 3,4 млрд долл. США (рост на 16,1 % по сравнению с 2020 г.), российский экспорт – 2,3 млрд долл. США (рост на 12 %), импорт – 1 млрд долл. США (рост на 26,8 %). За январь-февраль с.г. он составил 478,5 млн долл. США (рост – на 10,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года).

Последовательно реализуется План действий по развитию ключевых направлений российско-азербайджанского сотрудничества на период до 2024 г., включающий шесть «дорожных карт» (по торговле, транспортной инфраструктуре, наукоемким производствам, повышению эффективности экономики, туризму, сотрудничеству в области инновационного развития и цифровых технологий).

Весьма успешно 25-26 апреля с.г. в г.Баку прошло юбилейное 20-е заседание Межправительственной комиссии (МПК) по экономическому сотрудничеству между Россией и Азербайджаном.

Возрастает значение российско-азербайджанского межрегионального сотрудничества. В эту работу вовлечены более 70 субъектов Российской Федерации. 18 из них заключили с Азербайджаном соглашения о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве.

Российско-азербайджанские межрегиональные форумы вносят традиционно существенный вклад в совместную работу на данном направлении. Ожидается, что 11-ый форум пройдет в этом году в Баку. Практика их проведения будет продолжена.

Традиционно активно продвигается гуманитарное сотрудничество России и Азербайджана. В России ценят бережное отношение Баку к русскому языку и культуре. Готовы оказывать азербайджанским друзьям необходимое содействие в этой работе, включая вопросы повышения качества преподавания русского языка в республике, подготовки преподавательского состава, увеличения квот на обучение азербайджанских студентов в российских вузах.

Последовательно укрепляются контакты по линии молодежи двух стран. Первым мероприятием в контексте реализации положений Декларации о союзническом взаимодействии стал I Форум молодежных инициатив России и Азербайджана (1-3 марта с.г., Гусарский район Азербайджана).

В настоящее время в России обучаются свыше 11 тыс. азербайджанских студентов, из них более 1 тыс. – за счет средств федерального бюджета. Ежегодно гражданам Азербайджана предоставляется свыше двухсот государственных стипендий. В Баку с 2009 г. успешно функционируют филиал МГУ имени М.В.Ломоносова и с 2015 г. филиал Первого московского государственного медицинского университета имени И.М.Сеченова. Благодаря соответствующей договорно-правовой базе российские дипломы признаются в Азербайджане, а азербайджанские – в России. В стране 341 школа с обучением на русском языке, в азербайджанских высших учебных заведениях функционируют русскоязычные факультеты.

Один из внешнеполитических приоритетов России – содействие нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией в соответствии с трехсторонними договоренностями на высшем уровне от 9 ноября 2020 г., 11 января и 26 ноября 2021 г. Видим это в качестве ключевого условия обеспечения мира и стабильности на Южном Кавказе, восстановления доверия и полноценного сотрудничества между Баку и Ереваном.

Российский миротворческий контингент надежно контролирует соблюдение режима прекращения огня, вносит вклад в поддержание безопасности в зоне своей ответственности. Миротворцы помогают возвращению беженцев, налаживанию мирной жизни, ведут разминирование территорий, осуществляют посредничество при обменах военнопленными и удерживаемыми лицами.

Важнейшее направление российских усилий – разблокировка транспортных коммуникаций в регионе. Совместно с азербайджанскими и армянскими партнерами в рамках Трехсторонней рабочей группы под сопредседательством вице-премьеров ведем дело к согласованию пакета конкретных инфраструктурных проектов, которые позволят наладить железнодорожное и автомобильное сообщение и стимулировать возобновление хозяйственных связей.

Приветствуем первую встречу 24 мая с.г. двусторонней Комиссии по делимитации азербайджано-армянской государственной границы. Запуск процесса делимитации призван содействовать прекращению пограничных инцидентов, установлению добрососедских отношений между Азербайджаном и Арменией в результате проведения демаркации линии межгосударственной границы. Россия будет оказывать необходимое консультативное содействие по запросу сторон.

Подготовка мирного договора между Азербайджаном и Арменией призвана закрепить основные принципы взаимоотношений, заложить основы взаимовыгодного сотрудничества на длительную перспективу. Россия будет всячески содействовать этому непростому, но крайне важному процессу в интересах укрепления мира и безопасности на Южном Кавказе.

Укреплению доверия между Баку и Ереваном способствуют контакты в гуманитарной сфере. Российская сторона продолжит поддерживать диалог по линии гражданского общества и экспертных кругов, нацеленный на нормализацию азербайджано-армянских отношений.

Рассматриваем предстоящий визит в контексте продолжения доверительного российско-азербайджанского политического диалога и дальнейшего расширения взаимовыгодного сотрудничества.