Израиль должен присоединиться к международному режиму санкций против России. Ведь речь идет не о бизнесе или деньгах, а о совместной безопасности.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский перед студентами Еврейского университета в Иерусалиме.

«Россия стала террористическим государством. Они разрушают наши города, сжигают все на своем пути. Вы можете представить уничтожение 2000 учебных заведений в Украине? Каким надо быть человеком, чтобы умышленно навредить детскому саду? Мариуполя больше нет. Четыре месяца назад в городе было полмиллиона человек. Сейчас там всего несколько десятков тысяч», — отметил Зеленский.

Глава государство от имени украинского народа выразил благодарность израильтянам, которые поднимают флаги Украины, но упрекнул власти за отсутствие санкций.

«К сожалению, мы еще не видели, чтобы Израиль присоединился к международному режиму санкций. Когда правительства вводят санкции против России, речь идет не о деньгах или бизнесе. Речь идет о ценностях и общей безопасности…Япония, Австралия и многие другие страны уже присоединились к санкциям, так же как и многие европейские страны действуют вместе с нами против российской агрессии», — обратил внимание Зеленский.

При этом президент отметил, что Украина понимает, для Израиля это не легкий выбор, но заявил, что ситуация в Польше ничем не отличается, «потому что ей тоже угрожает Россия».

«Мы очень благодарны за гуманитарную помощь, медикаменты. Мы чувствуем, что ваше общество понимает ситуацию, но с вашим правительством мы не имеем настоящего контакта», — добавил Зеленский.