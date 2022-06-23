Министр экономики Германии Роберт Хабек заявил, что отныне в ФРГ не хватает газа.
ФРГ, по его словам, объявляет второй уровень чрезвычайного плана на фоне сокращения поставок.
Стратегия Путина, по его словам, в том, чтобы разжечь неопределённость, поднять цены и внести раскол.
«Мы находимся в газовом кризисе. Отныне газ — дефицитный товар. Цены уже сейчас высоки, и мы должны быть готовы к дальнейшему росту».
По его словам, главным приоритетом сейчас является заполнение газовых хранилищ. Будет вестись поиск альтернативных поставщиков и расширяться использование возобновляемых источников энергии.
Кроме того, необходимо экономить больше газа, сказал он.
В последние недели Россия значительно снизила поставки газа в ЕС по Северному потоку.
Официальная причина Газпрома — проблемы с ремонтом оборудования, которое не может закончить компания Сименс из-за санкций против России.
В Европе, впрочем, уверены, что Россия не поставляет газ по политическим причинам и готовятся к тому, что ближе к зиме РФ может полностью прекратить поставки газа. А может быть это деле случится и ранее.
Добавить комментарий