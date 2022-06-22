Пресс-секретарь президента Алиева Азер Гасымов встретился со своим сослуживцем в Узбекистане, с которым не виделся 35 лет.

Кадрами поделился на своей странице в соцсети директор Азербайджанского культурного центра Гейдара Алиева в Узбекистане Самир Аббасов.

«Вы видите на этом видео пресс-секретаря президента Азербайджана Азера Гасымова и Улугбека Матниезова из Хорезмской области Узбекистана. Они обнимали друг друга, как братья, вспоминали о службе, жизни и работе. Это была очень искренняя, слезливая встреча. Встреча произошла сегодня в Хиве во время визита в город президентов Узбекистана и Азербайджана. Эта встреча является еще одним примером глубоких корней дружбы между узбекским и азербайджанским народами и того, как взаимосвязаны наши судьбы. Мы рады, что смогли исполнить желание моего азербайджанского коллеги встретиться с его узбекским другом и организовать эту встречу в день его рождения. Наша дружба вечна», — написал Аббасов.