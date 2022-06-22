Приход второй пандемии пообещал президент США Джо Байден 21 июня в обращении по поводу вакцинации от COVID-19 для детей младше 5 лет.

В ответ на вопрос, каковы запасы детской вакцины и сколько детей могут быть вакцинированы прежде, чем понадобится дополнительное финансирование, Байден заявил, что нужно больше денег.

«Но нам нужны деньги не только на вакцины для детей по большому счету. Нам нужно больше денег для подготовки ко второй пандемии. Будет другая пандемия, надо думать наперед», — сказал Байден.

Никаких дополнительных комментариев, что это будет за пандемия и когда конкретно, Байден не дал.