Группу по расследованию военных преступлений в Украине возглавит сотрудник американского Минюста Эли Розенбаум, которого называют самым известным «охотником за нацистами».

Об этом заявил генпрокурор США Меррик Гарланд.

«Военным преступникам нигде не скрыться. Министерство юстиции США будет использовать все возможности для привлечения к ответственности тех, кто совершает военные преступления и другие злодеяния в Украине», — сказал Гарланд.

По его словам, в группу войдут ведущие специалисты по расследованию дел, связанных с нарушениями прав человека и военными преступлениями.

Эли Розенбаум с 1994 по 2010 год возглавлял в Министерстве юстиции США управление специальных расследований. Оно занималось в том числе поиском и депортацией нацистских военных преступников, а также добивалось лишения их американского гражданства.

Британский историк Гай Уолтерс назвал Розенбаума самым успешным «охотником на нацистов» в истории. На его счету более 100 разоблачённых нацистов.