Во время Катарского экономического форума президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объяснил, почему отказался признавать независимость так называемых «ЛНР» и «ДНР», сообщает Minval.az.

«Выражая нашу оценку относительно территориальной целостности государств, я, конечно же, имел в виду основной принцип Устава ООН. Поэтому, с моей точки зрения, территориальная целостность должна преобладать», — сообщил Токаев.

Токаев также высказался об отношениях с президентом РФ Владимиром Путиным.

Он заявил, что Путин по-прежнему является надежным союзником Казахстана.

«Да, он (Владимир Путин. — Прим.) по-прежнему является надежным союзником Казахстана. И как президент своей страны я очень рад, что у меня близкие отношения с Путиным», — ответил ведущему Bloomberg Television Манусу Крэнни Токаев.

При этом он заметил, что Путин в личной беседе никак не отреагировал на его слова о позиции Казахстана по вопросу Донецка и Луганска.