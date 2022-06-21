В Запорожской области Вооруженные силы Украины уже получили военную помощь от западных партнеров, благодаря чему существенно улучшили свои позиции на фронте.

Об этом заявил глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух в эфире национального телемарафона.

«Помощь западных партнеров поступила несколько недель назад и довольно существенно улучшила позиции наших войск», – сказал он.

Старух отметил, что сейчас одна из основных форм противостояния украинских войск с российскими — это артиллерийские дуэли. По его словам, западные пушки, которые стреляют, как снайперские винтовки, «пришли своевременно и весьма целесообразно».

«Враг уже не чувствует себя так свободно, как раньше, нанося большие артиллерийские поражения по Ореховому и Камышевахе», – отметил глава Запорожской ОВА.

Старух рассказал, что украинские воины уже освоили западное оружие, которое помогло стабилизировать ситуацию. По его словам, украинские силы на Запорожье продолжают укреплять оборону. В частности, будут укрепления внутренней линии обороны. Речь идет о сотнях взводных и батальонных опорных пунктов.