Продолжился судебный процесс по уголовному делу начальника Главного следственного управления Министерства национальной безопасности генерал-майора Мовлама Шихалиева, заместителя начальника следственного управления, начальника 1-го отдела Ясина Мамедова, начальника 2-го отдела следственного управления полковника Вусала Алекперова и заместителя начальника отдела методической помощи и криминалистики следственного управления Сахиба Алекперова.

На процессе под председательством судьи Эльбея Аллахвердиева в Бакинском военном суде в качестве дополнительного свидетеля показания дал Гадир Акберов, пишет АПА.

Гадир Акберов, который был приглашен в суд на основании ходатайства обвиняемого Ясина Мамедова, был начальником специальной инспекции в МНБ.

Гадир Акберов сказал, что между Мовламом Шихалиевым и Ясином Мамедовым наблюдалась неприязнь. По его словам, он 3 раза проводил проверки в отношении Ясина Мамедова по инициативе Мовлима Шихалиева.

После этого судья Эльбей Аллахвердиев огласил решение по ходатайству обвиняемого Сахиба Алекперова, поданному в прошлом судебном процессе.

Согласно постановлению, ходатайство Сахиба Алекперова о допросе бывшего генерального прокурора Закира Гаралова и его первого заместителя Рустама Усубова в суде в качестве дополнительных свидетелей не было удовлетворено.

Затем судья отметил, что ходатайство потерпевшего Афсала Гасаналиева такого же содержания не было удовлетворено. Данный вердикт вызвал протесты потерпевших и обвиняемых.

Судья предоставил обвиняемому Мовламу Шихалиеву возможность дать свободные показания. Мовлам Шихалиев заявил, что передаст письменное заявление в суд. Он довел до сведения суда, что не признает обвинения.

Мовлам Шихалиев заявил, что предварительное следствие проведено неполное, предъявленные ему обвинения необоснованны и не основаны ни на каких доказательствах:

«Я был клерком в бытность начальником следственного управления. Решения принимала Генеральная прокуратура. По каждому материалу, уголовному делу докладывается в Генеральную прокуратуру, там принимаются решения”.

Мовлам Шихалиев сказал, что никто из потерпевших не говорил о том, что давали ему деньги. На этом месте потерпевший Низами Кязимов сказал Мовламу Шихалиеву, что он лжет: “Вы меня 3 раза принимали в своем кабинете в МНБ. В первый раз вы сказали, что отдайте Вусалу Алекперову деньги, которые он требует. Во второй раз вы сказали, чтобы я отказался от адвоката Османа Кязимова. В третий раз вы получили деньги лично от меня».

Мовлам Шихалиев при этом не отреагировал на слова пострадавшего.

После этого гособвинитель задал Мовламу Шихалиеву несколько вопросов. Прокурор спросил, знали ли они о преступлениях, совершенных следователями.

Мовлам Шихалиев отметил, что не знает:

«Следователи представляли дела в готовом виде, я подписывал их и при необходимости направлял в Генеральную прокуратуру. Мы выполняли поручения, данные непосредственно Рустамом Усубовым. Я занимался канцелярским делом. Но я знал обо всем. Потому что я был начальником следственного управления.

Получение 8 миллионов манатов от Ибрагима Зейналова вы сами здесь разъяснили, кому они достались. Пусть прокуратура расследует это. Обвинение-клевета. Я уважаю генерального прокурора Кямрана Алиева, его 1-го заместителя Эльчина Мамедова. Обвинение, предъявленное мне, необоснованно. Им не дали надлежащей оценки. И Мамедов занял против нас необъективную позицию.

Не путайте меня с политикой. Я не был лицом, принимающим решения. Я просто контролировал то, что делалось. Ибрагим Зейналов построил ковровый завод. От него потребовали 40 процентов производства. Поэтому и возник спор. Я даже не знаю, чем он завершился».

Процесс продолжится 28 июня.