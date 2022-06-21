В Украине погиб 52-летний гражданин США Стивен Забельски. Он был убит в бою возле Дорожнянки на Запорожье 15 мая.

Как говорится в некрологе, у мужчины осталась жена, пятеро приемных детей, семь братьев и сестер. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на слова официального представителя США.

Новость о смерти Забельски широко распространились после того, как журнал Rolling Stone со ссылкой на несколько человек, знакомых с обстоятельствами смерти американца, сообщил, что он был ветераном армии США и погиб на мине.

Официально Стивен Д. Забельски стал вторым добровольцем из США, погибшим в войне Украины против России.

Забельски погиб примерно через две недели после того, как семья 22-летнего ветерана Корпуса морской пехоты США Вилли Джозефа Канселя сообщила, что он был убит во время боевых действий в Украине.