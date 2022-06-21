Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин предупредил президента Владимира Путина о тяжелых последствиях, которые ждут Россию после войны в Украине. Об этом, как передает Minval.az, рассказали «Агентству» двое знакомых чиновника.

По их информации, другие приближенные к главе государства ничего подобного президенту сказать не решались. Хотя недовольные есть и среди глав ключевых госструктур, и среди военных.

Сообщение о встрече Путина и Кудрина появилось на сайте Кремля 14 июня — никаких слов о событиях в Украине в стенограмме мероприятия нет. На самом же деле встреча состоялась раньше, еще весной, а в этом месяце пресс-служба президента опубликовала лишь ее часть, не упомянув о том, что глава Счетной палаты поднимал тему войны, утверждают его знакомые.

Кудрин начал продумывать разговор еще в конце марта. На одной из встреч с коллегами он рассказал, что собирается к Путину и хочет ему сказать, что война в Украине приведет к тяжелым последствиям для России, утверждает участник встречи. Другой знакомый так передает логику Кудрина — он считает, что Путин не воспринимает его мнение о политике, но доверяет экспертизе в экономике и финансах. Поэтому он решил ничего не говорить главе государства о своем отношении к боевым действиям как таковым, зато сказать, что, по его мнению, война вредна экономике России. В итоге Кудрин именно в такой форме довел свое мнение до сведения президента.

Путин на это высказывание Кудрина никак не отреагировал, утверждает знакомый главы Счетной палаты.

Несмотря на свое несогласие с войной уходить в отставку Кудрин не собирается. Он считает, что будет полезнее, если останется на посту и попытается влиять на ситуацию, говорит его знакомый, не уточняя, в чем именно заключается это влияние.