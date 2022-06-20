20 июня в рамках рабочего визита в Стамбул председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова встретилась с председателем Великого национального собрания Турции Мустафой Шентопом.

Согласно информации отдела по связям с общественностью и прессы парламента, Мустафа Шантоп выразил признательность председателю Азербайджанского парламента за участие в Глобальной парламентской конференции на тему «Парламенты и глобальные соглашения о миграции и беженцах: как добиться более эффективного международного сотрудничества и исполнения на национальных уровнях». Председатель ВНСТ отметил успешное развитие отношений между Азербайджаном и Турцией, основанных на принципах дружбы и братства, подчеркнул, что обе страны придерживаются единой позиции по всем вопросам и демонстрируют дружбу и братство.

Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова, в свою очередь, выразила Мустафе Шентопу признательность за приглашение на Глобальную парламентскую конференцию и за оказанное высокое гостеприимство.

Сахиба Гафарова сказала, что вопросы обеспечения эффективной интеграции мигрантов и беженцев в общество и экономику, а также их достойного и безопасного возвращения на родные земли сегодня достаточно актуальны, она указала на важность реализации принятых в этом направлении международных документов. Подчеркнув, что опыт Азербайджана в решении миграционных процессов является образцовым, спикер Милли Меджлиса сказала, что Азербайджан придает большое значение управлению миграционными процессами в соответствии с международными нормами и национальным законодательством, а также защите прав мигрантов.

Отметив, что опирающиеся на тезис великого лидера Гейдара Алиева «один народ – два государства» узы братства между Азербайджаном и Турцией развиваются во всех сферах, председатель Милли Меджлиса заявила, что сегодня нет во всём мире два других государства, которые были бы столь же близки друг другу, как Азербайджан и Турция, особо упомянула о высокоуровневых отношениях между главами государств Азербайджана и Турции и о влиянии этих отношений на непрерывное развитие наших взаимоотношений.

Она отметила, что наши братство и дружба и впредь продолжат свое успешное развитие.

На встрече также были обсуждены вопросы, представляющие взаимный интерес.