Скончался звезда советского и литовского кино — актер Регимантас Адомайтис. Артист умер на 86-м году жизни. Причина смерти неизвестна Об этом в понедельник, 20 июня, сообщил Интерфакс.

«Своей личностью и деятельностью он охватил целую эпоху литовской культуры», — сказано в некрологе президента Литвы Науседы.

Адомайтис был актером театра и кино. Славу ему принес фильм «Никто не хотел умирать» Витаутаса Жалакявичуса 1965 года.

Также артист снялся в десятках советских картин. В 1985 году он получил звание Народного артиста СССР. У него было двое детей.