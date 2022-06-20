На войне в Украине ликвидировали сотрудника Федеральной службы безопасности России капитана Илью Цуприка. Офицер с позывным «Термит» был старшим оперуполномоченным 2-го отдела управления «А» центра спецназначения ФСБ.

Данную информацию обнародовал в Twitter воин ВСУ Анатолий Штефан. Информацию подтвердили также российские телеграм-каналы.

Известно, что российский сотрудник спецслужб был убит 17 июня «во время выполнения боевого долга».

В России говорят, что за время прохождения службы он неоднократно получал похвалу от высшего руководства.