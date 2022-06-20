В Армении родственники депутата парламента от правящей фракции «Гражданский договор» Матевоса Асатряна и двоюродный брат вице-губернатора Арагацотнской области Эдгара Парваняна вступили в конфликт с компанией молодых людей, а затем открыли по ним огонь, сообщают армянские СМИ.

Согласно информации, это якобы произошло из-за того, что те оскорбили премьер-министра страны Никола Пашиняна.

В больницу расположенного близ села города Апаран были доставлены семь человек. В результате перестрелки погибли 3 человека.

Бывший директор Службы национальной безопасности Армении, руководитель оппозиционной парламентской фракции «Честь имею» Артур Ванецян написал в социальных сетях, что один из раненых — служащий пограничных войск СНБ.