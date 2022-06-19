Североатлантический альянс давно и открыто позиционирует себя как противника России, параллельно подтягивая в блок новых союзников, поэтому Москва готова как к переговорам, так и к противостоянию. Об этом в беседе с «Лайфом» утверждает первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

«Они нас считают врагами. Они обкладывают красной линией нас со всех сторон, подтягивают всё новых и новых членов», — заявил он.

Джабаров отметил, что подобным заявлениям альянса об отказе от партнёрства не приходится удивляться. Кроме того, к диалогу и любому сотрудничеству с Россией представители НАТО не готовы, утверждает сенатор.

«Поэтому ничего нового не произойдёт для нас (после объявления России врагом). Мы готовы противостоять НАТО, потому что мы стоим за правое дело, за свою родину. Мы готовы к сотрудничеству и переговорам, но в НАТО к этому не готовы», — глубокомысленно резюмировал он.