Президент Израиля Ицхак Герцог в ходе беседы с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом поблагодарил его за усилия по предотвращению терактов против граждан еврейского государства в Турции, сообщила канцелярия Герцога.

«На фоне недавно обнародованных намерений (Ирана) совершить теракты против израильтян, находящихся в Стамбуле, президент Исаак Херцог провел встречу с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Президент Герцог поблагодарил президента Эрдогана за усилия по пресечению террористической деятельности на турецкой земле», — говорится в сообщении канцелярии.

При этом Герцог подчеркнул, что угроза еще не миновала и необходимо продолжать контртеррористические усилия.

В свою очередь, Управление по связям АП Турции проинформировало что в ходе переговоров лидеры условились поддерживать диалог по региональным вопросам, включая борьбу с терроризмом и безопасность, а также продолжать сотрудничество во имя мира и стабильности.

Стороны также обсудили состояние двусторонних турецко-израильских отношений и региональную тематику.