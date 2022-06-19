Президент и главный исполнительный директор Национального комитета США по международным отношениям Сьюзан Эллиотт поблагодарила Азербайджан.

Сьюзан Эллиотт, присутствовавшая на панельной встрече IX Глобального Бакинского форума в Шуше, сказала, что ей очень интересно было увидеть быстрое восстановление освобожденных территорий Азербайджана.

«Я благодарю правительству Азербайджана за это», — сказал Эллиот (цитата по «Репорт»).

По его словам, многие международные организации могут помочь очистить освобожденные территории Азербайджана, чтобы вынужденные переселенцы могли вернуться в свои дома.