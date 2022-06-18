Председатель Нацсобрания Армении Ален Симонян хотел бы, чтобы Тегеран принудил Азербайджан открыть доступ иранским поездам через Нахчыван в Армению. Об этом в беседе с Minval.az, комментируя встречу президента Ирана Эбрахима Раиси с делегацией во главе с

Аленом Симоняном, заявил политолог, депутат Милли Меджлиса Расим Мусабеков.

Напомним, что «в ходе беседы стороны коснулись двусторонних экономических отношений и реализации совместных инфраструктурных проектов, развитие которых имеет множество

предпосылок». Армянская сторона придает большое значение оформлению взаимных

соглашений в сферах энергетики и транспорта.

«Должен также отметить, что в контексте развития региональных транспортных коммуникаций по ряду важнейших вопросов нашей повестки числится установление железнодорожного сообщения РА с ИРИ», — подчеркнул А.Симонян.

Заявление, конечно, хорошее. Азербайджан тоже с самой победы в войне выступает за скорейшее открытие региональных коммуникаций. А железная дорога, связывающая Армению с Ираном, о которой говорит Симонян, есть только одна — через Нахчыван. В целом она в рабочем состоянии и запустить это сообщение между Ереваном и Тегераном можно очень быстро. Вопрос только в том, что готова предложить Армения со своей стороны. А условия

Баку известны – взаимное признание полной территориальной целостности – естественно, с Карабахом в составе Азербайджана — и тогда открывается всё, все пути в регионе. Однако Армения на это почему-то не идет.

В чем же смысл таких заявлений со стороны спикера армянского парламента, если Ереван до сих пор не может решиться ни на один шаг к примирению с Азербайджаном? Хотя именно оно в конце концов и приведет к открытию железнодорожного сообщения с Ираном. Получается какое-то пожелание в пустоту. Хотя Симонян сам, будучи членом правящей команды

Армении, должен понимать, что воплощение этого пожелания целиком и полностью зависит сейчас от него и его друзей во главе с Пашиняном. То есть не в Тегеране ему надо высказываться на этот счет, а адресовать вопрос: «Почему не открывается сообщение через Нахчыван? своему другу Николу.

Правда, тут, идя дальше, возникает следующий вопрос – почему столь нерешителен в воплощении этой повестки Пашинян? Он боится, что его сметут, если он пойдет на публичное признание Карабаха неделимой частью Азербайджана? Или дело не в нем, а, например, Москва не позволяет ему идти на эти шаги?

По словам Расима Мусабекова, в целом, он бы не советовал придавать большое значение словам действующих правителей Армении. Они сегодня говорят одно, завтра – другое, в Брюсселе третье, в Москве четвертое, в своем парламенте пятое, и т.д.

«В принципе Симонян, не говоря об этом прямо, желал бы, чтобы Тегеран как-то принудил Азербайджан открыть доступ иранским поездам через Нахчыван в Армению. Аналогично Ереван

желал бы, чтобы Москва побудила Баку к пропуску российских грузов по железной дороге в Армению через Грузию. Очевидно, что если этого не удалось добиться за минувшие 30 лет, то и сегодня рассчитывать на позитивный результат им вряд ли стоит. Армянским политикам вместо того, чтобы жить иллюзиями, нужно безотлагательно принимать решения по Зангезурскому коридору и приступать к его восстановлению, предложить привлекательные тарифы и

режим эксплуатации. Иначе Армения так и останется в глухом транспортном тупике, но винить в этом, кроме своих амбиций и глупости, будет некого. Их стенания по поводу блокад и прочего никто слушать не станет, так как предложения по разблокировке транспортных коммуникаций в регионе лежат на столе, и армянская сторона взяла на себя в соответствии с

Трехсторонним заявлением от ноября 2020 года конкретные обязательства», — сказал политолог.

Он отметил, что Азербайджан значительную часть работ на своей территории, как в части

восстановления железной дороги, так и по прокладке автомобильной дороги, уже проделал, а армяне продолжают словесную эквилибристику. Напрасно. Прогадают. Вдобавок, неисполнение армянских обязательств по обеспечению безопасной и беспрепятственной транспортной связи

Нахчывана с западными районами Азербайджана самым негативным образом отразится на режиме прохождения армян по Лачинскому коридору. Принцип взаимности в выполнении или же неисполнении взятых обязательств в международных отношениях, слава Богу, никто не отменял и для армян исключений из правил не предусмотрены.

Самир Ибрагимов