Члены вооруженных преступных группировок захватили здание Дворца правосудия в столице Гаити городе Порт-о-Пренсе, сообщает ТАСС.

Отмечается, что вход в здание блокирован семью автомобилями, которые были захвачены у правоохранителей. Также похищено электронное оборудование с базами данных. Власти заявляют, что прием граждан перенесен в здание на окраине столицы.

Структуры ООН сообщают об ухудшении ситуации в сфере безопасности и гуманитарной обстановки в Гаити после убийства в ночь на 7 июля 2021 года президента страны Жовенеля Моиза, а также произошедшего в августе того же года землетрясения, в результате которого погибли более 2,2 тыс. человек.