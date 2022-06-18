Президент Армении Ваагн Хачатурян признателен своему коллеге Владимиру Путину за те усилия, которые привели к остановке войны с Азербайджаном в ноябре 2020 года. Слова благодарности он адресовал российскому лидеру на встрече с ним в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

По словам Хачатуряна, он впервые присутствует на форуме, однако, всегда внимательно следит за ним. внимательно следил. Президент подчеркнул, что армянский народ ценит усилия Владимира Путина в решении карабахского конфликта и признателен за «реальные шаги, которые привели к остановке войны».