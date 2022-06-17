Выборы в Комитет ООН по правам человека на 2023-2026 годы прошли в Нью-Йорке в рамках 39-го заседания Международного пакта о гражданских и политических правах.

Согласно информации МИД Азербайджана, на 9 вакансий в Комитете претендовали кандидаты из 17 стран, в том числе заместитель министра цифрового развития и транспорта Азербайджана Фарид Ахмедов.

В голосовании, в котором приняли участие 173 страны, кандидат от Азербайджана был избран членом комитета с 94 голосами.