Президент России Владимир Путин в ходе выступления на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил о завершении эпохи однополярного миропорядка.

По словам главы государства, это произошло несмотря на все попытки ее сохранить, законсервировать любыми средствами.

«Соединенные Штаты, провозгласив победу в холодной войне, объявили себя посланниками Господа на земле, у которых нет никаких обязательств, а есть только интересы. Причем эти интересы объявляются священными», – пожаловался он.

Говоря об экономике, он отметил, что «очевидно, что задавить Россию не вышло. Власти работали профессионально, граждане проявили сплочённость и ответственность. Мы шаг за шагом укрепляем экономику».

«Мы сильные люди и можем справиться с любым вызовами. Как наши предки, решим любую задачу. Об этом говорит вся тысячелетняя история нашей страны. Мрачные прогнозы о будущем российской экономики не сбылись», — утверждает Путин.