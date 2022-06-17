Беларусь отреагирует, если Польша попытается заполучить часть территории Украины. С таким заявлением выступил президент Беларуси Александр Лукашенко, передает БЕЛТА.

По мнению Лукашенко, Варшава нацелена на территории Западной Украины, однако никаких доказательств желания Польши расшириться за счет Украины он не приводит.

«Тут нам придется реагировать. Потому что мы не можем допустить, чтобы нас вообще поляки окружили. Это опасный вариант. И я когда-то сказал: еще украинцы нас попросят с россиянами, чтобы мы им помогли сохранить целостность. Чтобы не оттяпали», — оценил ситуацию Лукашенко.

Лукашенко утверждает, что Варшава финансируется Вашингтоном, и представляет собой угрозу в том числе и для Минска.

«Поэтому мне приходится и на Западе держать вооруженные силы на чеку, и на юге. Десять подразделений выстроил вдоль границы за спиной у пограничников, чтобы не влезли в Беларусь. А такие мысли были», — заявил белорусский президент.

Он также заявил, что Минск не собирается воевать в Украине, но «если они ударят по Мозырю, то мы ударим по Киеву, не заходя в Украину».

Кроме того, глава Беларуси предостерег Киев от ударов по РФ.

«Ни в коем случае этого делать нельзя. Потому что Россия уже применит нового уровня оружие. И применит по Киеву, по тем, кто принимает эти решения», — сказал Лукашенко.