Президент Украины Владимир Зеленский выступил на торговой выставке VivaTech в Париже в виде голограммы, что является отсылкой к «Звездным войнам».

Он был также в футболке в стилистике «Звездных войн» — правда, с подписью «переходи на темную сторону».

«Для президентов необычно использовать голограмму для обращения к людям, но это не единственный аспект «Звездных войн», который мы применим на практике. Мы также победим империю», — сказал Зеленский.

Также президент говорил о важности ленд-лиза и технологической кооперации для восстановления Украины после войны.