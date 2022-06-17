На дороговизну авиабилетов пожаловался на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса депутат Таир Керимли: « Откуда лететь? Отрастить крылья и лететь!»

Как сообщает Minval.az, депутат заявил, что в Азербайджане цены на авиабилеты в разы выше, чем в других странах региона.

«В Нахчыване повысились цены на билеты. Государство выделяет топливо, государство выделяет все, но цены все выше и выше. И никто не объясняет, почему в стране такие высокие по сравнению с другими государствами региона цены. Недавно мы с другом летели за границу, воспользовавшись услугами компании Buta. У нас взяли 5-6 манатов за то, чтобы мы имели возможность сидеть рядом. А если полетят супруги, то они и с них возьмут деньги за соседние сидения? Когда выражаешь недовольство, то говорят, что это коммерческие интересы: «Не хотите, пользуйтесь услугами другой компании». Это безобразие! Нельзя делать такие вещи, чтобы заработать. Надо войти в положение народа», — сказал Таир Керимли.

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