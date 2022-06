Комиссар ЕС по вопросам расширения и политики соседства Оливер Вархели провел встречу с официальными лицами SOCAR. Об этом он написал в соцсети «Твиттер».

«Чтобы расширить диверсификацию наших маршрутов поставок газа, мы обсудили вопрос о доставке большего количества газа в Европу из разных источников», — отметил Оливер Вархели.

Productive discussion with ⁦@tap_pipeline⁩ and ⁦@SOCARofficial⁩ about bringing more gas from diverging sources to Europe and its neighbourhood to increase the diversification of our gas supply routes. #SouthernGasCorridor pic.twitter.com/BYK22dBXn2

— Oliver Varhelyi (@OliverVarhelyi) June 16, 2022