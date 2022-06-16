«Есть различные элементы для достижения мира между Арменией и Азербайджаном».

С этим заявлением выступила на пресс-конференции помощник госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Карен Донфрид.

Она сказала, что для достижения мира между Арменией и Азербайджаном важны коммуникации, транзитные связи и данные элементы составляют важную часть переговоров: «В ходе встреч, которые я провела в Азербайджане, обсуждалось и то, какую потенциальную помощь могут оказать США. Думаю, что эти вопросы являются ключевыми в мирном процессе. Надеюсь, что две страны смогут добиться прогресса в этих вопросах» (цитата по АПА).