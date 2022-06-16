Сейм Литвы признал вывоз украинцев в Россию депортацией украинского народа, сообщает Delfi.

«От агрессивной России, было ли это 80 лет тому назад, или сегодня, мы, увы, не можем ожидать ничего нового — происходят те же самые преступления против человечности…», — отметила одна из инициаторов проекта Радвиле Моркунайте-Микуленене из Консервативной партии Литвы.

В резолюции осуждается, что более миллиона гражданских лиц были изгнаны из своих домов и принудительно депортированы в РФ или на подконтрольные ей территории, чтобы уничтожить украинскую идентичность.