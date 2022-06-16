Президент Азербайжана Иьхам Алиев подписал распоряжение, отзывающее Мамедова Гаю Мамед оглу с поста главы представительства Азербайджанской Республики при НАТО., сообщает пресс-служба главы государства.
Президент Азербайжана Иьхам Алиев подписал распоряжение, отзывающее Мамедова Гаю Мамед оглу с поста главы представительства Азербайджанской Республики при НАТО., сообщает пресс-служба главы государства.
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