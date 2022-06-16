Толпа протестующих против новой системы армейского призыва в индийском штате Бихар подожгла офис правящей партии «Бхаратия джаната парти» (БДП), а также напала на местную железнодорожную станцию и подожгла два вагона поезда. Об этом сообщил официальный представитель индийской полиции Гаурав Мангла, передает Reuters.

Сообщается, что всего на улицах собралось более тысячи возмущенных новыми мерами правительства людей. Они перекрыли движения на дорогах, начали поджигать покрышки на улицах, нападать на автобусы и автомобили, начали громить железнодорожную станцию.

Согласно обещанным изменениям, Индия ограничит срок службы до четырех лет для большинства солдат рядового состава, тогда как ранее рядовые военные могли служить в армии по 17 лет. С потерей такой возможности многие потенциальные рекруты лишаются перспектив стабильного заработка и государственного жилья, что и вызвало недовольства.