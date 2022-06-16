Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что новое оружие, которое Киев получит от Запада, позволит Украине вернуть оккупированные территории, в том числе Крым и Донбасс.

«Мы собираемся освободить все наши территории, все, включая Крым… Крым — стратегическая цель для Украины, потому что это украинская территория… Но мы будем двигаться шаг за шагом», — заявил Резников в интервью CNN.

По его словам, Украина планирует три этапа освобождения территорий. На первом должна произойти стабилизация ситуации на местах, чтобы предотвратить дальнейшие потери. Второй этап, по его словам, заключается в том, чтобы отбросить российские войска на позиции до вторжения 24 февраля.

Только на третьем этапе будут обсуждения с партнерами Украины того, «как освобождать территории, включая Крым», сказал Резников.