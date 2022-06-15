Гражданин России был задержан в лондонском аэропорту «Гатвик» по подозрению в шпионаже и «саботаже в пользу враждебного государства».

Как сообщает The Sun со ссылкой на источник в лондонской полиции, россиянина в возрасте «40 с чем-то лет» заподозрили в том, что он прибыл в Великобританию с целью «шпионажа в интересах России». Предполагаемым российским агентом занимались совместно контрразведка MI5 и контртеррористическое командование Скотленд-Ярда.

«За ним наблюдали, и его задержали по прибытии в «Гатвик», когда он пытался покинуть страну», — сообщил полицейский.

По данным «РЕН ТВ», полиция пока не разглашает информацию о том, куда пытался вылететь из Соединённого Королевства мужчина. Сообщается, что задержанного россиянина доставили в отделение полиции в районе Хаммерсмит.