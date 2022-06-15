Специальный представитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев заявил, что в Москве считают неразумной возможную операцию Турции в Сирии и призывают решить этот вопрос мирным путем, сообщает «Московский комсомолец».

«Мы считаем, что планы Турции по проведению военной операции на территории Сирии, направленной против курдских формирований — это неразумный шаг. В дельнейшем он может привести к дестабилизации ситуации, эскалации и новому витку вооруженного конфликта в Сирии», — заявил Лаврентьев.

Он уточнил, что представители Москвы призывают Анкару решить вопрос мирным путем за счет диалога.